Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания внесла в санкционный список главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Причиной такого решение британские власти назвали «поддержку военной агрессии на Украине».

Согласно пресс-релизу правительства, под ограничения также попали уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и глава совета директоров группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин.

В заявлении британского кабмина поясняется, что Львову-Белову в санкционный список внесли за принудительный вывоз украинских детей и их последующее усыновление в России.