Суд заменил наказание Кире Ярмыш на реальный срок по «санитарному делу»

Мещанский суд Москвы заменил ограничение свободы на реальный срок в колонии пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по «санитарному делу». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, она должна провести в исправительной колонии общего режима девять месяцев.

В настоящее время Ярмыш находится за пределами страны. В марте 2022 года МВД объявило ее в розыск.

16 августа 2021 года Преображенский районный суд Москвы назначил пресс-секретарю Навального 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Ей было запрещено на протяжении этого срока выезжать за пределы Подмосковья без разрешения контролирующего органа, участвовать в массовых мероприятиях, а также выходить из дома с 22 часов до шести утра.