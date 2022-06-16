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Beabadoobee опубликовала новую песню «10:36»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:11

Британская инди-исполнительница Beabadoobee (настоящее имя — Беатрис Лаус) выложила новый трек «10:36». Его можно послушать здесь.

Это первая песня в электрической аранжировке после двух акустических композиций — майской «Lovesong» и апрельской «See You Soon». Все три попадут в треклист грядущего альбома «Beatopia» — он выйдет 15 июля.

Лаус рассказала, что «10:36» была написана в промежутке между выходом дебютной пластинки «Fake It Flowers» (2020) и пятого EP «Our Extended Play» (2021). Песня должна была попасть в этот мини-альбом, артистка уже сочинила мелодию, но не успела подготовить демо.

«Афиша Daily» так отзывалась о «Fake It Flowers»: «Beabadoobee <…> слишком уж старательно и нарочито наследует, кажется, всему женскому року 90-х — от Garbage (в большей степени) до Hole (в меньшей). Да и не только женскому: в песнях артистки можно услышать влияние постгранжа, например группы Silverchair. Другой вопрос, что приемы старые, а смыслы новые: Beabadoobee поет о печалях поколения Z в 2020 году — пандемии, одиночестве в цифровом мире, обесценивании любви. Чего не хватает этому альбому — разве что звучных хитов».

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