Beabadoobee опубликовала новую песню «10:36»

Британская инди-исполнительница Beabadoobee (настоящее имя — Беатрис Лаус) выложила новый трек «10:36». Его можно послушать здесь.

Это первая песня в электрической аранжировке после двух акустических композиций — майской «Lovesong» и апрельской «See You Soon». Все три попадут в треклист грядущего альбома «Beatopia» — он выйдет 15 июля.

Лаус рассказала, что «10:36» была написана в промежутке между выходом дебютной пластинки «Fake It Flowers» (2020) и пятого EP «Our Extended Play» (2021). Песня должна была попасть в этот мини-альбом, артистка уже сочинила мелодию, но не успела подготовить демо.