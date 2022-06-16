Apple вновь стала самым дорогим брендом в мире, обогнав Amazon

Американский технологический гигант Apple возглавил список самых дорогих брендов мира. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты компании Kantar.

Аналитики Kantar оценили Apple в 947 млрд долларов. В предыдущий раз компания становилась самым дорогим брендом в 2015 году.

Лидер прошлого рейтинга — Amazon. Сейчас компания сместилась на третье место, стоимость ее бренда оценивается в 706 млрд долларов.

На второй строчке — Google. Его бренд оценили в 820 млрд долларов.

Также в этом году впервые в топ-10 самых дорогих брендов вошел люксовый бренд. Это Louis Vuitton, принадлежащий конгломерату LVMH, который попал на 10-е место с оценкой стоимости бренда в 124,2 млрд.

Самый мощный скачок у Tesla — компания поднялась сразу на 18 позиций, на 29-е место, и стала ведущим брендом среди автомобилей из‑за растущего интереса к электромобилям.