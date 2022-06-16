Американский музыкант и продюсер Стивен Эллисон, работающий под псевдонимом Flying Lotus, выпустил две новые композиции — в обеих за вокал отвечает соул-исполнитель Девин Трейси. Треки можно послушать здесь.

Они получили названия «The Room» и «You Don’t Know». Обе песни посвящены романтическим отношениям. Первая — разрыву, вторая — безразличию со стороны объекта влюбленности.