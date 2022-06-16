Американский музыкант и продюсер Стивен Эллисон, работающий под псевдонимом Flying Lotus, выпустил две новые композиции — в обеих за вокал отвечает соул-исполнитель Девин Трейси. Треки можно послушать здесь.
Они получили названия «The Room» и «You Don’t Know». Обе песни посвящены романтическим отношениям. Первая — разрыву, вторая — безразличию со стороны объекта влюбленности.
Эллисон регулярно работает с приглашенными вокалистами — среди гостей в его треках в разное время отметились Том Йорк, Эрика Баду, Кендрик Ламар и Thundercat.
Последний студийный альбом Flying Lotus «Flamagra» увидел свет в мае 2019-го. Спустя два года музыкант выпустил саундтрек к аниме «Ясукэ» от Netflix. Это одни из самых объемных записей музыканта по количеству композиций: в первую пластинку вошли 27 треков, во вторую — 26.