Танцы, песни и бунт в первом трейлере мюзикла «Матильда» по книге Роальда Даля

В ролике группа детей пытается избавиться от террора в школе, инициатором которого является мисс Транчбулл. Она не требует от своих учеников ничего, кроме абсолютного послушания, поддерживая режим жестокими наказаниями. Тогда девочка по имени Матильда и ее друзья решают взбунтоваться.

Netflix показал первый трейлер мюзикла по одной из самых известных сказок Роальда Даля «Матильда». Премьера фильма запланирована на декабрь 2022 года, конкретной даты пока нет.

В трейлере также представлены знаковые моменты этой истории из оригинального фильма 1996 года. Среди них поедание шоколадного торта и ситуация, когда мисс Транчбулл раскручивает за волосы одну из учениц, бросая ее за территорию школы.

В мюзикле снялись Эмма Томпсон («Гордость и предубеждение»), Алисия Вейр («Упс… Приплыли!»), Лашана Линч («Не время умирать»), Андреа Райзборо («Обливион») и Стивен Грэм («Это Англия»).

Впервые повесть Роальда Даля была экранизирована в 1996 году. Тогда режиссером фильма выступил исполнитель главной роли Дэнни ДеВито. Через несколько лет история о Матильде была перенесена на сцену в виде мюзикла.

22 сентября 2021 года стало известно о переговорах Netflix насчет покупки произведений Даля. В этот же день сделка была закрыта. По ее условиям, стрим-сервис стал полноправным владельцем The Roald Dahl Story Company, занимающейся правами на произведения Даля и их распространение. Вместе с компанией стриминг получил все книги писателя, включая почти 20 романов.