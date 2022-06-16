перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Третьяковская галерея, Пушкинский музей, «Гараж» и ГЭС-2 запустили инклюзивную программу 16:29
Netflix/YouTube
Танцы, песни и бунт в первом трейлере мюзикла «Матильда» по книге Роальда Даля 16:25
В соцсетях шутят над Райаном Гослингом в образе Кена. Собрали мемы и рассказали об одной догадке 15:33
Mitzva Bar отпразднует седьмой день рождения в стилистике библейских смертных грехов 15:17
Beabadoobee опубликовала новую песню «10:36» 15:11
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла 14:09
Россия и Иран договорились о совместном кинопроизводстве 14:08
ЮНЕСКО: около 770 млн взрослых людей в мире не умеют читать и писать 13:02
Российские онлайн-кинотеатры начали активно закупать сериалы из Кореи и Турции 12:23
Вышел первый тизер сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» 12:23
Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Paramount запустила в разработку три анимационных фильма по «Аватару» 11:13
В ВОЗ допустили возможность новой вспышки коронавируса в 2022 году 11:00
Гарри Стайлз в первом трейлере мелодрамы «Мой полицейский» 10:09
Росавиация опять продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов 9:42
Стремоусов: все новорожденные в Херсонской области автоматически получат гражданство России 9:20
Laurenz Heymann/Unsplash
Apple вновь стала самым дорогим брендом в мире, обогнав Amazon 8:49
Владелец бренда BTS потерял 1,7 млрд долларов после распада группы Вчера в 23:10
Hoff готов рассмотреть предложение о покупке российских активов IKEA Вчера в 22:08
В сети появился снимок Райана Гослинга в образе Кена Вчера в 21:10
Röyksopp выложили сразу два трека и анонсировали новый альбом — вторую часть «Profound Mysteries» Вчера в 21:03

Танцы, песни и бунт в первом трейлере мюзикла «Матильда» по книге Роальда Даля

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:25

Netflix показал первый трейлер мюзикла по одной из самых известных сказок Роальда Даля «Матильда». Премьера фильма запланирована на декабрь 2022 года, конкретной даты пока нет.

В ролике группа детей пытается избавиться от террора в школе, инициатором которого является мисс Транчбулл. Она не требует от своих учеников ничего, кроме абсолютного послушания, поддерживая режим жестокими наказаниями. Тогда девочка по имени Матильда и ее друзья решают взбунтоваться.

В трейлере также представлены знаковые моменты этой истории из оригинального фильма 1996 года. Среди них поедание шоколадного торта и ситуация, когда мисс Транчбулл раскручивает за волосы одну из учениц, бросая ее за территорию школы.

В мюзикле снялись Эмма Томпсон («Гордость и предубеждение»), Алисия Вейр («Упс… Приплыли!»), Лашана Линч («Не время умирать»), Андреа Райзборо («Обливион») и Стивен Грэм («Это Англия»).

Впервые повесть Роальда Даля была экранизирована в 1996 году. Тогда режиссером фильма выступил исполнитель главной роли Дэнни ДеВито. Через несколько лет история о Матильде была перенесена на сцену в виде мюзикла.

22 сентября 2021 года стало известно о переговорах Netflix насчет покупки произведений Даля. В этот же день сделка была закрыта. По ее условиям, стрим-сервис стал полноправным владельцем The Roald Dahl Story Company, занимающейся правами на произведения Даля и их распространение. Вместе с компанией стриминг получил все книги писателя, включая почти 20 романов.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Бультерьер
Суровая спортивная драма Василия Быстрова
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Денни Девито
Эмма Томпсон
Андреа Райзборо
Стивен Грэм
Дэнни Девито
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить