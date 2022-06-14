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Этапирование Навального, первое интервью Херд после суда и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:30

Алексея Навального увезли из ИК-2 «Покров» в колонию строгого режима. Его этапировали в ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области.

Прокуратура запросила 3 года и 2 месяца колонии общего режима для Юлии Цветковой (признана иноагентом). Художницу обвиняют в распространении порнографии за рисунки обнаженного женского тела.

Минфин перестал публиковать подробные отчеты об исполнении бюджета, чтобы «минимизировать риск введения дополнительных санкций». В частности, больше не указывают источники финансирования дефицита бюджета и расходов по некоторым статьям, включая исполнение госпрограмм.

Центробанк разработал механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками. Россияне смогут ограничить выдачу себе займов, а если организация все же даст деньги, то не сможет требовать погашения долга.

ВОЗ созовет комитет по чрезвычайным ситуациям из‑за вспышки оспы обезьян. На нем эксперты оценят опасность заболевания.

Суд Орегона приговорил автора эссе «Как убить своего мужа», 71-летнюю Нэнси Крэмптон-Брофи, к пожизненному заключению за убийство супруга. Через 25 лет она получит право условно-досрочного освобождения.

Эмбер Херд дала первое интервью после суда против Джонни Деппа. Она сказала, что понимает решение присяжных, которые были подвержены мнению общественности, и назвала Деппа «фантастическим актером».

В Екатеринбурге демонтировали арт-объект «Жить прошлым!» — он продержался там два дня. Коммунальщики скинули большие буквы с крыш девятиэтажек.

Онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары Zara. В каталоге маркетплейса впервые появились одежда и аксессуары бренда.

Производитель сырков «Б.Ю.Александров» запустил две линейки бюджетных творожных сырков. Чтобы удешевить продукт, в одном случае ему пришлось уменьшить вес сырков до 30 грамм, а в другом — добавить растительный жир.

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