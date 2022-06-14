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ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из‑за вспышки оспы обезьян

Виктория Шанина
Сегодня в 18:09

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала созыв комитета по чрезвычайным ситуациям, на котором будет оценена опасность вспышки оспы обезьян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

«Вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. По этой причине я решил созвать комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе», — заявил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 1600 случаев оспы обезьян, а также есть сведения о 1500 предполагаемых случаях.

В организации заявляли, что не уверены, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать. Вероятность дальнейшего распространения инфекции в Европе и других странах летом оценили как высокую.

Заразиться оспой обезьян может любой человек, если он имеет тесный физический контакт с инфицированным.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных. Среди симптомов заболевания — лихорадка, головная и мышечная боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине. Как правило, вспышки оспы обезьян происходят на территории Африки. Однако недавно заболевших стали обнаруживать в Европе, Австралии и Америке. В Нигерии уже зафиксировали первую смерть от оспы обезьян.

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