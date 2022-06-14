Создатели «Б.Ю.Александров» запустили линейку бюджетных сырков

Компания «Ростагрокомплекс» (бренд «Б.Ю.Александров») расширила линейку творожных сырков для продажи в дискаунтерах. Об этом сообщает «Продукт медиа».

Появилось две новые марки — «Пора есть» и «Своя корова». В первом случае в сырок не добавляли растительного жира, но уменьшили вес до 30 грамм, и стоит одна штука около 25 рублей. В «Своей корове» есть растительный жир, но ее вес равен 40 граммам, а стоимость — 19 рублям.

Издание отмечает, что «Ростагрокомплекс» старается не ассоциировать продукцию бренда «Б.Ю.Александров» с другими своими марками, хотя производятся они в одном месте — на заводе в Подмосковье. Например, на сайте компании не упоминается «Б.Ю. Александров», для которого есть отдельный сайт.

«Продукт медиа» предполагает, что в ближайшем будущем «Ростагрокомплекс» продолжит развитие марок для экономсегмента и дискаунтеров.

В ноябре 2020 года из‑за коронавируса умер президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю.Александров» Борис Александров.