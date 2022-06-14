Минфин ограничил публикацию данных об использовании федерального бюджета

Министерство финансов России частично ограничило публикацию данных об исполнении федерального бюджета. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Как заявляет Минфин, это необходимо, чтобы «минимизировать риск введения дополнительных санкций».

Соответствующие данные публиковались ежемесячно. 14 июня в таком отчете министерство озвучило только общие данные о поступивших в казну доходах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита.

При этом в отчете не было информации об источниках финансирования дефицита бюджета, исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ.

Кроме того, Минфин не стал публиковать уточненные данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы. Отчеты содержат только предварительные оценки за последний период и параметры, утвержденные законом о бюджете на текущий год.