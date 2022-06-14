ЦБ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

Центробанк разработал механизм, по которому россияне смогут наложить ограничения на выдачу кредитов самим себе. Это поможет в борьбе с мошенниками, полагают в регуляторе.

Перед тем, как банк и микрофинансовая организация (МФО) выдаст кредит, сотрудник должен будет проверить кредитную историю клиента на наличие самоограничений. Например, клиент может разрешить самому себе брать кредиты только в банках или только при личном присутствии, а также только отдельные виды кредитов и займов.

Если в кредитной организации все же выдали кредит в обход ограничений, то требовать с клиента погашения долга уже не получится. Настраивать и снимать ограничения можно бесплатно сколько угодно раз — достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО.

Механизм ограничений обезопасит клиента от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заем, говорят в ЦБ. Злоумышленникам также станет сложнее пользоваться утечками личных данных, включая копии паспортов, логины, пароли.