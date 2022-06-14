Прокуратура запросила 3 года 2 месяца лишения свободы для художницы Юлии Цветковой*

Прокуратура запросила 3 года 2 месяца реального срока в колонии общего режима для художницы Юлии Цветковой*. Об этом сообщает телеграм-канал в ее поддержку «Я/Мы Юлия Цветкова».

Художницу обвиняют по статье о распространении порнографии по пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ за рисунки с вагинами.

В ноябре 2019 года на Юлию Цветкову завели дела об ЛГБТК-пропаганде и распространении порнографии за художественные изображения вульв, опубликованные в паблике «Монологи вагины». По словам активистки, с помощью рисунков она хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

До середины марта 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В декабре 2019 года суд оштрафовал художницу на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В начале 2021 года активистке в четвертый раз предъявили обвинения в распространении порнографии за рисунки с вагинами.

*Минюст внес Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.