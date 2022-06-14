Оппозиционера Алексея Навального увезли из ИК-2 «Покров» во Владимирской области. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем твиттер-аккаунте.

«Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: „Нет такого осужденного“», — пишет Ярмыш.

По ее словам, команда Навального не знает, где он сейчас и в какую колонию его везут.

Алексей Навальный отбывает наказание по делу о мошенничестве в особо крупном размере — его приговорили к 9 годам лишения свободы. В конце мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Навального.

Тогда же стало известно, что оппозиционера планируют перевести в колонию строгого режима. В ней осужденные имеют большие ограничения по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счета и длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе.