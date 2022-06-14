Эмбер Херд дала первое интервью после суда против Джонни Деппа. Она заявила, что понимает присяжных

Американская актриса Эмбер Херд дала первое интервью после судебного процесса, в котором она проиграла спор с бывшим супругом Джонни Деппом, обвинившим ее в клевете. Две части интервью опубликовали на ютьюб-канале Today.

В нем Херд заявила, что понимает решение присяжных и считает, что они были подвержены влиянию общественности и пользователей соцсетей. «Я их не виню. Я на самом деле понимаю. Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что они знают его», — сказала актриса.

Она назвала экс-мужа «фантастическим актером» и отметила, что под психологическим давлением во время суда признавалась на слушании в том, чего не делала. В частности, Херд сказала, что никогда не прибегала первой к физическому насилию в отношениях с Деппом. Ранее она утверждала обратное.

Актриса отметила, что каждый день по пути в суд проезжала мимо толп людей, которые призывали «сжечь ведьму». Она назвала этот опыт «самым унизительным и ужасным, что когда‑либо с ней происходило» и призналась, что чувствовала себя «меньше чем человеком».

Херд убеждена, что ряд свидетелей указывали на ее жестокость по отношению к бывшему супругу из‑за того, что они зависят от него тем или иным образом либо работают на него. При этом она отказалась называть конкретные имена.

Херд напомнила, что Депп проиграл другое разбирательство, которое происходило в Великобритании. По мнению актрисы, американский суд не учел множество фактов, свидетельствовавших в ее пользу. Она заявила, что до конца своей жизни будет настаивать на том, что говорила правду о Деппе.

«Я делала и говорила ужасные вещи в моих отношениях. Я вела себя почти неузнаваемым для себя образом. У меня так много сожалений. <…> Мы были ужасны по отношению друг к другу. Я совершила множество ошибок. Но я также говорю правду», — добавила актриса.