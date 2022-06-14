Онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara, который входит в группу компаний Inditex. Об этом сообщает ТАСС.

В каталоге маркетплейса появились одежда, джинсы и аксессуары испанского бренда. Ранее на Wildberries стали доступны вещи Massimo Dutti и Pull & Bear, которые также входят в Inditex.

В Wildberries рассказали, откуда берут вещи ушедших из России брендов.

«Это оригинальная продукция высокого качества. Закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов», — подчеркнул руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев.

О временном прекращении работы на территории России Inditex объявил в начале марта. У компании было более 500 магазинов в стране, среди наиболее известных брендов — Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Российские СМИ неоднократно писали о возобновлении работы магазинов сети Zara. Компания каждый раз опровергала эту информацию. По словам гендиректора Inditex Group Оскара Гарсиа Масейраса, Zara вернется в Россию, «как только это будет возможным и позволят условия».