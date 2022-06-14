Автора эссе «Как убить своего мужа» приговорили к пожизненному заключению за убийство супруга

Суд американского штата Орегон приговорил 71-летнюю писательницу Нэнси Крэмптон-Брофи к пожизненному заключению с правом условно-досрочного освобождения через 25 лет за убийство супруга Дэниела Брофи. Об этом сообщает CNN.

Прокуроры заявили, что она дважды выстрелила в своего супруга. Один раз в спину, когда он стоял у раковины, а затем в грудь с близкого расстояния. По данным суда, у пары были большие долги. Самоизданные романы Крэмптон-Брофи не пользовались большим успехом, а у ее мужа была страховка на более чем 1 млн долларов.

26 мая суд присяжных округа Малтнома признал писательницу виновной в гибели мужа, который был найден мертвым на кухне Кулинарного института Орегона 2 июня 2018 года. Разбирательство длилось пять недель, 12 присяжных принимали решение в течение 24 часов.

Крэмптон-Брофи известна в первую очередь благодаря роману «Неправильный муж» и онлайн-эссе «Как убить своего мужа», которое она опубликовала в 2011 году. В нем писательница дает ироничные советы, как избавиться от супруга и при этом не попасть в список подозреваемых.

В 2018 году в первые часы после стрельбы детективы приняли супругу Брофи за скорбящую вдову, а не убийцу, однако со временем стали появляться улики, что за преступлением стоит именно она. В руках полиции оказались записи уличных камер, на которых Крэмптон-Брофи едет на машине к месту преступления и обратно как раз в тот промежуток времени, когда был застрелен ее муж. Однако женщина утверждала, что была в это время дома.

По данным с ее компьютера было известно, что писательница изучала неотслеживаемое оружие и узнавала, как купить пистолет на оружейной выставке. Информация с мобильного телефона указывала, что она посещала стрельбище, куда можно ходить без проверок и регистрации.

Во время судебного процесса Крэмптон-Брофи отрицала свою вину. Она говорила, что была влюблена в супруга и не стала бы его убивать. По ее словам, у пары были проблемы с ипотекой, но вскоре должны были поступить выплаты, которые бы решили этот вопрос.

Интерес к неотслеживаемому оружию писательница объяснила исследовательским интересом, а само оружие — целями самообороны. Что касается кадров с уличных камер, обвиняемая заявила, что просто не может вспомнить, как вела машину тем утром. Все аргументы Крэмптон-Брофи присяжные сочли неубедительными.