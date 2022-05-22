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Украина продлила военное положение, Дзюба покинул «Зенит» и другие новости дня
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Против представителя LPP Group подали иск на 191 млн за простой магазинов 16:40
Артем Дзюба объявил об уходе из клуба «Зенит» в костюме Дэдпула 16:00
«Все везде и сразу» станет самым кассовым фильмом A24 в США 15:32
Украина продлила действие военного положения и мобилизации до 23 августа 15:06
КПРФ приняла в пионеры около 5 тыс. школьников. Церемония проходила на Красной площади 14:26
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Украина продлила военное положение, Дзюба покинул «Зенит» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:05

Верховная рада Украины продлила военное положение в стране на три месяца — до 23 августа. Это же решение касается и мобилизации.

Литва последней из стран Балтии прекратила импорт российской электроэнергии. Потребности населения в электричестве будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта из Швеции, Польши и Латвии.

Данные как минимум 8 млн пользователей сервисов доставки еды в России оказались в открытом доступе начиная с февраля этого года. Больше всего данных утекло из «Яндекс.Еды», «Двух берегов» (780 тыс.) и hgclub.ru (106 тыс.), данные об утечках при подсчетах Delivery Club не учитывались.

Глава Минтранса заявил, что введенные против России санкции «практически поломали всю логистику» в стране. Теперь бизнес и производство «вынуждены искать новые логистические коридоры».

Против представителя холдинга LPP Group (владеет Cropp, House, Sinsay, Mohito и Reserved) в России подали иск на 191 млн рублей. Выяснилось, что магазины не имели права закрыться и просто продолжать платить аренду — они должны были работать и «создавать проходимость».

Нападающий Артем Дзюба покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Чтобы сделать это объявление, он записал ролик в костюме Дэдпула на фоне «Газпром арены».

На Красной площади прошла церемония принятия в пионеры порядка 5000 школьников. Дети принесли клятву «верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне и народу».

На аукционе Sotheby’s ушел с молотка редкий спорткар Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe за 143 млн долларов. Это абсолютный рекорд стоимости легкового автомобиля.

В сеть слили первый трейлер седьмой части «Миссия невыполнима» c Томом Крузом. В ролике показаны экшен-сцены вроде падения поезда с обрыва и прыжок Круза с горного трамплина на мотоцикле.

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