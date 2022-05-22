КПРФ приняла в пионеры около 5 тыс. школьников. Церемония проходила на Красной площади

Дети принесли клятву «верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне и народу». Так сделали пионерские дружины школьников из Москвы, Подмосковья и регионов Центрального федерального округа.

«Более патриотичной и гражданской нет в мире клятвы. Любить свою страну, прекрасно учиться, помогать, кому трудно, служить великой родине и быть примером во всем. Я уверен, что вы эту клятву запомните на всю жизнь и с честью и достоинством принесете ее», — обратился глава КПРФ Геннадий Зюганов.

19 мая, в день 100-летия советской пионерии депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о всероссийском детском и молодежном движении. Оно получило название «Большая перемена».