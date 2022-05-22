Украина продлила действие военного положения и мобилизации до 23 августа

Верховная рада Украины продлила период действия военного положения и мобилизации в стране до 23 августа. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Рада проголосовала за продление срока действия военного положения на три месяца до 23 августа. Также на три месяца продлена мобилизация», — говорится в сообщении.

Законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации зарегистрировали в Верховной Раде по предложению Владимира Зеленского. Срок их действия заканчивается 24 мая.

24 февраля, в день начала «военной спецоперации» России на Украине Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины. Тогда же США начали группировать международную поддержку для страны.