Против представителя LPP Group подали иск на 191 млн за простой магазинов

На представителя холдинга LPP Group (владеет брендами Cropp, House, Sinsay, Mohito и Reserved) в России подали иск на 191 млн рублей из‑за практически двухмесячного простоя московских торговых точек. Об этом пишет «Коммерсант».

Как отмечает Mash, магазины в торговых центрах Москвы не имели права закрыться и просто продолжать платить аренду — корнеры должны работать.

«По договору аренды они обязаны работать и создавать проходимость, но с 29-го марта магазины стояли пустыми», — пишет телеграм-канал.

В конце марта польский холдинг закрыл все свои магазины в России. Также компания полностью остановила доставку продукции своих марок в Россию, прекратила онлайн-продажи и прекратила инвестиции в развитие на территории страны.

28 апреля LPP сообщила, что продает российское подразделение китайскому консорциуму. Покупатель не получает права на использование торговых марок LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.

20 мая стало известно, что магазины LPP Group вновь откроются в России, но уже под новыми вывесками. Reserved получит вывеску Re, Mohito — M, Sinsay — «Син». Кроме новых названий у них будут обновленные логотипы.