Литва прекратила импорт российской электроэнергии

Власти Литвы отказались от импорта российской электроэнергии в страну. Об этом сообщает местное интернет-издание Delfi.

Сегодня, 22 мая, оператор биржи Nord Pool прекратил торговлю российской электроэнергией единственного ее импортера в странах Балтии — группы Inter RAO. Таким образом, Латвия стала последней страной в Прибалтике, которая перестала напрямую закупать электроэнергию из России.

Потребности Литвы в электричестве будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта из Швеции, Польши и Латвии. По подсчетам оператора Litgrid, эти три страны обеспечили 83% от всего импорта электроэнергии в Литву в 2021 году.

После начала «военной спецоперации» Евросоюз и другие страны мира ввели уже более 10,5 тыс. санкций. В частности, страны европейского соглашения запретили импорт угля из России, а также начали рассматривать вопрос эмбарго на поставки российской нефти.

18 мая Еврокомиссия представила план по сокращению зависимости от российских энергоносителей, чтобы отказаться от их использования к 2027 году. В частности, жителями Евросоюза предлагается снизить потребление энергии.