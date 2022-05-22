В сеть слили первый трейлер седьмой части «Миссия невыполнима»

В сеть утек первый трейлер седьмой части боевика «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Его показывали для посетителей CinemaCon в прошлом месяце.

В соцсетях ролик уже начали блокировать из‑за нарушения авторских прав. Судя по субтитрам в видео, его выложил кто‑то из регионального отделения Paramount.

В видео показали экшен-сцены, в том числе падение поезда с обрыва и прыжок Круза с горного трамплина на мотоцикле, который актер называл одним из самых сложных трюков в карьере.

Первая часть с подзаголовком «Dead Reckoning» должна выйти 14 июля 2023 года, а вторая — 28 июня 2024 года.