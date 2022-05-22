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Редкую гоночную модель Mercedes-Benz продали в Германии за рекордные 143 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:37

На аукционе Sotheby’s в Германии ушел с молотка редкий спорткар Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe за рекордные 143 млн долларов. Об этом пишет «Интерфакс».

Как отмечает агентство, это абсолютный рекорд стоимости легкового автомобиля. Цена спорткара превзошла предыдущий максимум в два раза. Предыдущим лидером по стоимости была Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска, которую продали за 70 млн долларов в 2018 году.

Этот автомобиль был произведен в 1995 году. У него красный салон и двери, открывающиеся вертикально — конструкция, известная как «крыло чайки». Машина получила жесткую крышу и адаптирована для дорог общего пользования, при этом она может развивать скорость до 290 километров в час.

Двухместный гоночный автомобиль 300 SLR разрабатывался для гонок серии World Sports Car Championship. Всего Mercedes-Benz собрал девять шасси, но только два из них стали спорткарами, которые позже получили название 300 SLR Uhlenhaut (в честь главного инженера и дизайнера Mercedes Рудольфа Уленхаута). Об автомобиля находились в собственности музея компании.

Новый владельцем одного из них стал британский коллекционер Саймон Кидстон по поручению неназванного клиента. Аукцион прошел 5 мая, но его проведение не афишировалось.

Как отмечает Forbes, Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe называют «Мона Лизой среди автомобилей».

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