С февраля в сеть утекли данные 8 млн пользователей сервисов доставки еды в России

С февраля в открытом доступе оказались данные более 8 млн пользователей сервисов доставки еды в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис DLBI, занимающийся утечками данных и мониторингом даркнета.

По их сведениям, больше всего данных пользователей утекли из «Яндекс.Еды» (более 6,8 млн пользователей) и «Двух берегов» (780 тыс.), следом идет hgclub.ru (106 тыс.). Остальные сервисы, данные пользователей которых оказались в сети, — региональные, их больше десяти.

В DLBI отметили, что оценка масштабов утечек сделана без учета Delivery Club. 20 мая сервис подтвердил утечку данных пользователей, но не стал раскрывать подробности. Однако в телеграм-каналах писали о том, что в утекшей базе заказов 250 млн строк. Если это так, то можно говорить о крупнейшей на этом рынке утечке.

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей. 22 марта в сети появилась карта с данными клиентов сервиса, на которой можно было найти информацию об именах, номерах телефонов и адресах пользователей.

После этого несколько пользователей «Яндекс. Еды» подали на сервис в суд и потребовали по 100 тыс. рублей компенсации на каждого.