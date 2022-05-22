Артем Дзюба объявил об уходе из клуба «Зенит» в костюме Дэдпула

Нападающий Артем Дзюба покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом он сообщил в ролике, который опубликовал в своем телеграм-канале.

Чтобы сделать свое объявление, Дзюба вышел к «Газпром Арене» в костюме Дэдпула. Он поблагодарил своих партнеров, тренеров и руководство клуба.

«Спасибо всем недоброжелателям за „комплименты“, вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах, но без вас было бы скучно. Спасибо Санкт-Петербургу, я правда полюбил этот город, он навсегда „застрял“ в моем сердце. Теперь пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения», — сказал футболист.

Артем Дзюба уже надевал костюм Дэдпула — год назад. Тогда он появился в образе супергероя на поле во время церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями Российской премьер-лиги сезона-2020/21.