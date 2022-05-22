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Глава Минтранса: санкции практически поломали всю логистику в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:27

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что введенные против России санкции «практически поломали всю логистику» в стране. Теперь бизнес и производство «вынуждены искать новые логистические коридоры», передает его слова «Интерфакс».

На встрече с журналистами в Астраханской области Савельев напомнил о международном транспортном коридоре «Север—Юг» с Каспийским направлением. Он проходит через порты Астрахань, Оля и Махачкала.

«Это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться», — сказал Савельев. В правительстве рассматривают это направление.

После наложения на Россию санкций начали проблемы с логистикой ввоза и вывоза грузов из страны. По словам участников рынка, в случае с европейским направлением заметно непонимание его структуры, а в игру все чаще вступают азиатские партнеры.

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