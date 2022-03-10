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Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод на территории страны

Денис Ламехов
Сегодня в 9:16
Обновлено сегодня в 9:49:

Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в штатном режиме. Производство компании в Санкт-Петербурге приостановлено, но планов по закрытию завода нет.

Японская автомобильная компания Toyota остановила выпуск своих машин в России и их экспорт в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Причина заморозки деятельности — сложности со снабжением комплектующими, проблемы с «производственными цепочками и экспортными каналами», сообщили в пресс-службе концерна.

Агентство также отмечает, что Toyota отзывает из России 26 сотрудников корпорации и членов их семей. Они вернутся в Токио через третьи страны — на данный момент между Москвой и Токио отсутствует прямое авиасообщение.

В 2021 году Toyota сохранила за собой позицию самой крупной автомобильной компании в мире. Автоконцерн продал 10,5 млн машин — это на 10% больше, чем годом ранее, когда Toyota также заняла первое место в мире по объемам продаж.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановил работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах на территории России.

Среди компаний, сообщивших о продолжении работы на российском рынке, — Uniqlo, British American Tobacco и Philip Morris.

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