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Farfetch и другие люксовые онлайн-магазины приостановили доставку в Россию

Денис Ламехов
Сегодня в 10:05

Одна из крупнейших международных онлайн-площадок по продаже дизайнерской одежды Farfetch приостановила доставку заказов в Россию из‑за рубежа. Соответствующее сообщение появилось на главной странице маркетплейса.

Farfetch не закупает товар, а размещает продукцию бутиков-партнеров по всему миру. Так, для покупателей из России на площадке остался доступен ассортимент только тех магазинов, что расположены внутри страны.

Список брендов для российской аудитории также значительно сократился. Перечень представленных бутиков на данный момент недоступен.

Подобное сообщение на странице каждого товара разместили еще два крупных магазина дизайнерской одежды — британский Matchesfashion и немецкий Mytheresa.

Ранее доставку в Россию приостановили все онлайн-ретейлеры группы YNAP: действующие по модели аутлетов Yoox и The Outnet, а также площадка по продаже люксовой женской одежды Net-a-Porter и ее мужской аналог Mr.Porter. От отправки посылок российским покупателям временно отказался и ASOS.

Согласно оценке Vogue Business, рынок люксовой одежды в России по состоянию на август 2020 года составлял 17 млрд долларов. По данным консалтинговой компании Bernstein, доля России в общемировом рынке люкса — около 5%.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков — это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Путин запретил российским гражданам зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах, а также вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ.

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