Шведская компания H&M временно приостанавливает работу в России. Об этом сообщил National Post. Такое решение принято из‑за военного конфликта на территории Украины.

Компания отметила, что «глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые пострадали». H&M Group также добавила, что в украинских городах магазины уже не работают из соображений безопасности сотрудников и покупателей.

Издание «Медуза» также сообщает, что продажи в России прекратят также Cos, Arket, Monki, Weekday и Other Stories.