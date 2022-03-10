Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт с 0.01 по московскому времени сегодня, 10 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Карты российских банков, выпущенные этими системами, больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных онлайн-магазинах. Внутри страны такие карты продолжают работать в обычном режиме до истечения срока их действия — в 2015 году обработка операций по ним перешла к национальной системе платежных карт.

На данный момент на территории страны продолжает работу российская платежная система «Мир», а также китайская UnionPay, функционирующая в 180 странах мира.

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Множество зарубежных брендов приостановили работу в России.