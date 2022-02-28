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Украина обратилась к ЕС с просьбой о немедленном присоединении

Денис Ламехов
Сегодня в 11:58

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента страны Владимира Зеленского.

Он не уточнил, о какой процедуре идет речь. Зеленский добавил: «Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных».

В 2019 году парламент Украины закрепил в Конституции страны курс на членство в ЕС и НАТО. Соответствующие поправки на рассмотрение Рады в 2018-м внес тогдашний президент Петр Порошенко.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп, 27 февраля — Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. 28 февраля под контроль ВС РФ перешли Бердянск и Энергодар. Минобороны сообщило, что российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от SWIFT. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил все транзакции с Банком России.

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