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Украина сообщила о потере первых населенных пунктов

Семён Гудошников
Сегодня в 9:55

Первые два украинских населенных пункта перешли под контроль ЛНР — села Меловое и Городище в Луганской области. Об этом сообщает МЧС Украины.

Генштаб украинских ВС заявил, что ПВО страны сбили 5 российских военных самолетов. В Минобороны РФ это отрицают.

Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сказал, что войска республики также взяли под контроль поселок Станицу Луганскую и город Счастье. Украинская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Генштаб Украины сообщает, что российские вооруженные силы «начали интенсивные обстрел» подразделений на востоке Украины, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэропортам Борисполя, Озерному, Кульбакиному, Чугуева, Краматорска, Чорнобаевцев.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на востоке Украины. Он заявил, что ее цель — «демилитаризация и денацификация Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные преступления против мирных жителей».

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