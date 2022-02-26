Российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

По его словам, подразделения Вооруженных сил РФ «принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах».

Конашенков добавил, что российским военным удалось вывести из строя 211 украинских военных объектов. Среди них — 19 зенитных ракетных комплексом ПВО С-300 и «Оса» и 39 радиолокационных станций.

Кроме того, сбиты шесть боевых самолетов России, один вертолет и пять беспилотников, уничтожены 67 танков и других бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня и 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале. В украинской столице объявлена воздушная тревога, горожан просят оставаться дома или перейти в бомбоубежище. В качестве последних используются станции метрополитена.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал погибших «националистами из состава специальных подразделений Украины». Перед этим, в ночь на 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о 137 убитых украинских военных. Официальной информации о жертвах среди мирного населения пока нет. ООН сообщила о как минимум 25 погибших украинских гражданских и 102 раненых.