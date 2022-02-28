Минобороны: российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ получили господство в воздухе над всей территорией Украины. Заявление министерства передает «Интерфакс».

Согласно данным ведомства, российские военные взяли под контроль украинские города Бердянск и Энергодар. «Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины», — указали в Минобороны.

Министерство также обратилось к находящимся в Киеве мирным жителям. Ведомство отметило, что все гражданские лица могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков: «Данное направление открыто и безопасно».

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп, 27 февраля — Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от SWIFT. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил все транзакции с Банком России.