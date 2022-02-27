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Минобороны сообщило, что российские войска блокировали Херсон и Бердянск

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:54

Минобороны России выпустило очередной пресс-релиз с отчетом о продвижении российских войск на территории Украины. Сведениями оттуда поделилось РИА «Новости».


  • За прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном, а также Павлополь и Пищевик;
  • Россия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 23 пункта управления, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300;
  • Войска самопровозглашенной ЛНР при огневой поддержке российской армии установили контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское.
  • 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 украинский военнослужащий.

Последнее опроверг глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, заявив, что украинские военные «на своих боевых позициях».

Днем ранее военное ведомство сообщило о продвижениях войск ДНР и ЛНР и впервые рассказало о морском бое с украинским флотом.

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