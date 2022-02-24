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Украина заявила о потере контроля над Геническим районом

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:13

Херсонская областная государственная администрация заявила о потере контроля над Геническим районом. Об этом власти региона рассказали на странице в фейсбуке.

В сообщении указано, что все государственные структуры перешли под контроль российских сил. Военная техника, как отметили в областной администрации, разместилась в городе Геническе, на его окраинах появились блокпосты.

В данный момент боевые действия в Геническом районе не ведутся. Также бои отсутствуют в Скадовском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

Российскими военными захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал, добавили власти области.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин сообщил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Позднее МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

«Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. До 2 марта 12 аэропортов в южных городах перестанут работать по решению Федерального агентства воздушного транспорта. Воздушное пространство над Украиной закрыто.

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