ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов и запрещает все транзакции с ЦБ

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщила в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС также запрещает все транзакции с Центробанком России.

Среди других санкций — разработка инструментов для запрета вещания Russia Today, Sputnik и их дочерних компаний на территории Евросоюза.

Ограничения готовятся и для руководства Беларуси. Кроме того, российские олигархи не смогут использовать финансовые инструменты на рынках Европы, отметила дер Ляйнен.

«Путин встал на путь уничтожения Украины. Но то, что он также делает, на самом деле разрушает будущее своей страны», — отметила она.