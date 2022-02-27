перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Минобороны РФ признали потери среди российских солдат в военной операции на Украине 20:10
ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов и запрещает все транзакции с ЦБ 19:42
Дуров решил не ограничивать работу телеграм-каналов в России и на Украине Обновлено в 19:03
Роскомнадзор решил заблокировать сайт телеканала «Настоящее время»* 18:59
Российско-украинские переговоры, новые европейские санкции и другие новости дня
18:29 дайджест
«Мы придем за вами»: в Британии составили новый санкционный список российских олигархов 17:48
«Зе!Президент»/YouTube
В офисе Зеленского заявили, что проведут переговоры с Россией на украинско-белорусской границе 16:39
Чехия предложит странам ЕС прекратить выдачу шенгенских виз россиянам 16:28
Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы 16:13
Германия, Франция и еще восемь стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов Обновлено в 16:00
Эмманюэль Макрон поговорил с Александром Лукашенко и выложил об этом пост на русском языке 15:54
Hannibal Hanschke/Getty Images
Канцлер Германии: руководство России скоро ощутит высокую цену своим действиям на Украине 15:25
Генпрокуратура пригрозила уголовными делами о госизмене за помощь иностранным государствам 14:31
В Гомеле ждут Зеленского на переговоры «хотя бы до конца дня» и не понимают, почему он не едет 14:05
Украина подала иск к России в Международный суд ООН в Гааге 14:01
Илон Маск открыл для Украины доступ к спутниковому интернету Starlink 12:57
Google запретил RT и другим российским каналам зарабатывать на рекламе в YouTube и поисковике 12:38
Serj Sakharovskiy/Unsplash
В России выявили 116 093 новых случая коронавируса 11:47
Российская делегация прилетела в Гомель для переговоров с Украиной 10:53
Минобороны сообщило, что российские войска блокировали Херсон и Бердянск 9:54
Отключить рекламу

ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов и запрещает все транзакции с ЦБ

Семён Гудошников
Сегодня в 19:42

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщила в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС также запрещает все транзакции с Центробанком России.

Среди других санкций — разработка инструментов для запрета вещания Russia Today, Sputnik и их дочерних компаний на территории Евросоюза.

Ограничения готовятся и для руководства Беларуси. Кроме того, российские олигархи не смогут использовать финансовые инструменты на рынках Европы, отметила дер Ляйнен.

«Путин встал на путь уничтожения Украины. Но то, что он также делает, на самом деле разрушает будущее своей страны», — отметила она.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить