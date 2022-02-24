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Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне с Украиной только по официальным российским источникам

Семён Гудошников
Сегодня в 13:46

Роскомнадзор заявил, что СМИ при подготовке материалов о военной операции российских войск в Украине «обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников».

В ведомстве напомнили, что распространение ложной информации в интернете несет ответственность согласно статье 13.5 КоАП и федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Это штраф до 5 млн рублей или блокировка материалов.

В Роскомнадзоре утверждают, что «именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию».

Новость дополняется.

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