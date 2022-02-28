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Стартовали переговоры России и Украины

Денис Ламехов
Сегодня в 13:20

Начались переговоры России и Украины из‑за военной операции ВС РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Контакты официальных лиц проходят на границе Украины и Беларуси в Гомельской области. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский. Также в ее состав вошли представители Министерства иностранных дел, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

«Я не стал бы анонсировать какие‑то запросные позиции», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие цели у России на этих переговорах.

В состав делегации Украины входят министр обороны страны Алексей Резников, глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустам Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины», — отметили в администрации президента страны Владимира Зеленского.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп, 27 февраля — Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. 28 февраля под контроль ВС РФ перешли Бердянск и Энергодар. Министерство обороны сообщило, что российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от SWIFT. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил все транзакции с Банком России.

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