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США объявили о санкциях против Путина, Лаврова и Шойгу

Денис Ламехов
Сегодня в 9:59

США ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и других членов Совета безопасности в связи с военной операцией России на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Крайне редко случается такое, чтобы Минфин вносил в [санкционный] список главу государства. Президент Путин присоединяется к очень небольшой группе, которая включает в себя таких деспотов, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар Асад», — приводит агентство выдержку из заявления Соединенных Штатов.

Ограничения подразумевают заморозку активов российских официальных лиц в США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с участниками перечня.

Вашингтон подчеркнул, что Соединенные Штаты и их партнеры могут продолжить вводить ограничения: «Те, кто занимает ответственные должности в правительстве России, могут быть взяты на прицел, если дальнейшая агрессия России против Украины не остановится».

Американские власти напомнили, что уже введены санкции против председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, председателя Госдумы Вячеслава Володина, директора ФСБ Николая Патрушева, главы МВД Владимира Колокольцева.

Ограничения против Владимира Путина и других высокопоставленных российских политиков также ввели Евросоюз, Великобритания и Канада.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале. В украинской столице объявлена воздушная тревога, горожан просят оставаться дома или перейти в бомбоубежище. В качестве последних используются станции метрополитена.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал погибших «националистами из состава специальных подразделений Украины».

Позднее российские военные блокировали также города Сумы и Конотоп. Перед этим, в ночь на 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о 137 убитых украинских военных. Официальной информации о жертвах среди мирного населения пока нет. ООН сообщила о как минимум 25 погибших украинских гражданских и 102 раненых.

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