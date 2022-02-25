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Евросоюз принял второй пакет санкций для России. В него входят меры против Путина и Лаврова

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:32

Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций в отношении России. Он включает в себя меры, касающиеся лично Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он добавил, что санкции против Путина и Лаврова будут финансовыми. Кроме того, в данный момент готовится третий пакет санкций. Какие пункты будут в него входить, Ринкевичс не уточнил.

Ранее канцлер Австрии Карх Нехаммер заявлял, что Евросоюз планирует «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Он затронет транспортную, авиационную и космическую промышленность.

Финансовые ограничения затронут около 70% российских банков, России перестанут поставлять запчасти для самолетов и передавать технические ноу-хау. Планируется также заморозить счета Путина и Лаврова.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Центробанк России объявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции. При этом их клиенты смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

Также власти Японии ужесточили санкции против России. В стране ввели запрет на выдачу виз россиянам и ограничили экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Совет Европы приостановил членство России в этой организации.

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