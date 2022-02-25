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Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших украинских военных

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:09

Президент Украины заявил, что за последние сутки погибли 137 украинских военных, еще 316 человек получили ранения. Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Лидер страны назвал погибших героями. Он отметил, что в первый день военной операции России на территории Украины скончались десять офицеров.

Зеленский рассказал, что украинские военные утратили контроль над островом Змеиный в Черном море. По его словам, все служащие вооруженных сил, находившиеся на острове, погибли.

Украинский президент добавил, что находится в Киеве и не покидает город, как и другие представители власти. Вместе с Зеленским остается в столице Украины и его семья.

«Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. <…> Моя семья тоже на Украине, мои дети тоже на Украине. Моя семья — не предатели, а граждане Украины, но где они находятся, я сказать не могу», — сказал Зеленский.

Он подчернул, что украинцы «не боятся России, не боятся говорить с Россией, не боятся говорить про все», в том числе про гарантии безопасности для Украины и ее нейтральный статус.

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