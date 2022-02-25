У аэропорта Киева взрывы, киевлян просят оставаться дома или перейти в укрытие

Слышны взрывы у аэропорта Киев (Жуляны), сообщает «Интерфакс».

В телеграм-канале Киевской администрации говорится, что станции метро на востоке города — «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Дарница», «Черниговская» и «Лесная» — не работают, поскольку небезопасны для перевозки пассажиров и укрытия.

В Киеве объявлена воздушная тревога.

Жителей Оболонского района просят не выходить на улицу и не приближаться к окнам, всем киевлянам советуют оставаться дома или перейти в укрытие.

В качестве бомбоубежищ используются станции киевского метро, кроме восточных на красной ветке, в которых в данный момент небезопасно.