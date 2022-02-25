У аэропорта Киева взрывы, киевлян просят оставаться дома или перейти в укрытие

Слышны взрывы у аэропорта Киев (Жуляны), сообщает «Интерфакс».
В телеграм-канале Киевской администрации говорится, что станции метро на востоке города — «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Дарница», «Черниговская» и «Лесная» — не работают, поскольку небезопасны для перевозки пассажиров и укрытия.
В Киеве объявлена воздушная тревога.
Жителей Оболонского района просят не выходить на улицу и не приближаться к окнам, всем киевлянам советуют оставаться дома или перейти в укрытие.
В качестве бомбоубежищ используются станции киевского метро, кроме восточных на красной ветке, в которых в данный момент небезопасно.
СМИ пишут, что стрельба ведется у правительственного квартала в Киеве. Она началась в то время, когда западные лидеры запланировали экстренное совещание.
Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Утром 24 февраля МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.
К вечеру Украина сообщила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области. Тогда же российское Минобороны рапортовало об уничтожении 74 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов, 3 командных пункта и военно-морскую базу. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших украинских военных.