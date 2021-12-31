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Главный инфекционист США: вспышка заражений «Омикрон»-штаммом в стране достигнет пика к концу января

Виктория Шанина
Сегодня в 9:49

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что рост заражений коронавирусом в США на фоне распространения «Омикрон»-штамма может достигнуть пика к концу января 2022 года. Об этом ученый сказал в разговоре с телеканалом CNBC.

Он отметил, что предсказать точные сроки сложно, ведь, на примере ЮАР, вспышка заболеваний может достигнуть пика очень резко.

«Число случаев выросло почти вертикально и очень быстро пошло в другом направлении. Могу представить, учитывая размер нашей страны и разнообразие [показателей] вакцинации в условиях отсутствия прививки, что [вспышка] продлится более пары недель, возможно, до конца января», — сказал Фаучи.

По словам инфекциониста, нет гарантий, что вспышка, вызванная новым штаммом, приведет к «завершению крупной вспышки». Он добавил, что, хоть этот вариант коронавируса вызывает меньше опасений, чем предыдущие, строить положительных ожиданий не стоит — вирус «раньше уже нас обманывал».

Первое заражение разновидностью, изначально именовавшейся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в 110 странах, включая Великобританию, Германию и США. В последних «Омикрон» стал преобладающим штаммом.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.

Известно о нескольких случаях смерти от «Омикрона». Первый был зафиксирован в Великобритании 13 декабря, 21 декабря стало известно о смерти пациента в США — он не был вакцинирован и имел хронические заболевания.

Первые случаи заражения «Омикрон»-штаммом в России выявили в начале декабря — заражение подтвердилось у двух человек, вернувшихся из ЮАР. 30 декабря число заболеваний новым вариантом в стране достигло 103.

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