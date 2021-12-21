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«Омикрон»-штамм коронавируса стал преобладающим в США

Денис Ламехов
Сегодня в 8:57

«Омикрон»-штамм COVID-19 стал доминирующим в США. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

За последнюю неделю на новый штамм пришлось 73% всех заражений коронавирусом. Неделей ранее в стране было зафиксировано всего 12% случаев «Омикрона».

По информации CDC, «Дельта»-вариант был доминирующим в США еще в конце ноября. На него приходились более 99% заражений. За минувшую неделю зафиксировали 26% заболеваний этим штаммом.

Первое заражение разновидностью, изначально именовавшейся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 77 странах, включая Россию, Великобританию и Германию.

По состоянию на 16 декабря в России было зафиксировано 25 пациентов с новым вариантом. Зараженные находятся в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону — все они под медицинским наблюдением.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.

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