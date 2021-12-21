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В США умер первый пациент с «Омикрон»-штаммом

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:03

В США зафиксировали первый случай смерти пациента с «Омикрон»-штаммом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По данным издания, от вируса скончался мужчина в возрасте 50 лет. Он не был вакцинирован и имел хронические заболевания.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), «Омикрон»-штамм COVID-19 стал доминирующим в США. За последнюю неделю на новый вирус пришлось 73% всех заражений коронавирусом. Неделей ранее в стране было зафиксировано всего 12% случаев «Омикрона».

Первое заражение разновидностью, изначально именовавшейся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения.

Первый случай смерти от «Омикрон»-штамма зарегистрировали 13 декабря в Великобритании.

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