На юге Африки и в Гонконге обнаружили новый штамм коронавируса с большим количеством мутаций

26 ноября Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное совещание по поводу нового штамма коронавируса, обнаруженного на юге Африки и в Гонконге. Рабочая группа должна решить, насколько опасна эта разновидность вируса. Об этом передает CNBC.

По данным ВОЗ, несколько случаев заражения этим вариантом обнаружили в Ботсване и ЮАР, а также еще один — в Гонконге. Его назвали B.1.1.529, но позже он получит наименование по одной из букв греческого алфавита — в зависимости от его угрозы человеку.

В организации отметили, что особенность этого штамма в том, что он имеет большое количество мутаций. Южноафриканские ученые обнаружили более 30 мутаций в спайковом белке: некоторые имеют повышенную устойчивость к антителам, другие делают вирус заразнее. Ученые пока не знают, насколько изменится поведение коронавируса из‑за этого.

Новый штамм быстро распространился по провинции Гаутенг, где находится крупнейший город ЮАР Йоханнесбург. Министр здравоохранения республики Джо Фахла заявил, что в провинцию часто приезжают и уезжают люди из разных частей страны, поэтому «очевидно, что в следующие несколько дней должно произойти начало роста количества заражений».