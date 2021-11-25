перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На юге Африки и в Гонконге обнаружили новый штамм коронавируса с большим количеством мутаций 23:05
Число жертв взрыва на угольной шахте в Кузбассе достигло 52 человек. Все, оставшиеся внутри, погибли Обновлено в 22:43
СМИ: суд в Москве признал запрещенным контент четырех автоблогеров. Их аккаунты могут заблокировать 22:26
Ректора «Шанинки» обвинили в мошенничестве с трудоустройством 21:56
Лорд убивает короля в новом трейлере «Макбета», который снял Джоэл Коэн 21:20
Apple начала предупреждать активистов о возможном взломе и слежке. Что об этом известно? 20:59
«Кружок» выпустил подкаст, записанный с подростками из Дагестана 20:32
В Петербурге ковидные ограничения продлят до 31 января. QR-коды начнут требовать с 27 декабря 20:28
Рашкин без неприкосновенности, коллекция NFT от «Руки вверх!» и другие новости дня
20:06 дайджест
В Москве троим блогерам дали по 3,5 года колонии за пранк с угоном такси 18:22
Главой Интерпола стал генерал-майор Ахмед Насер аль-Раиси из ОАЭ. Ранее его обвиняли в пытках 18:21
Верховный суд России отложил заседание по иску о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря 18:07
В Германии власть переходит к новому правительству. Вот его планы — на экологию, аборты и иммиграцию 17:55
ЕС разрешит въезд всем переболевшим СOVID-19 и привитым вакцинами, одобренными ВОЗ и ЕМА 17:54
Том Фелтон приедет в Москву на фестиваль Bubble Comics Con 17:25
Центр Вознесенского запускает серию авторских экскурсий по выставке «Игра в города» 17:15
Spotify тестирует вертикальные видео, как в TikTok 16:54
Okko представил коллекцию курсов от школы Masters. Там расскажут об NFT-артах и Art & Science 16:35
Парламент Северной Осетии не поддержал федеральные законопроекты о введении QR-кодов 16:01
Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности за охоту на лося без лицензии 15:49
Отключить рекламу

На юге Африки и в Гонконге обнаружили новый штамм коронавируса с большим количеством мутаций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 23:05

26 ноября Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное совещание по поводу нового штамма коронавируса, обнаруженного на юге Африки и в Гонконге. Рабочая группа должна решить, насколько опасна эта разновидность вируса. Об этом передает CNBC.

По данным ВОЗ, несколько случаев заражения этим вариантом обнаружили в Ботсване и ЮАР, а также еще один — в Гонконге. Его назвали B.1.1.529, но позже он получит наименование по одной из букв греческого алфавита — в зависимости от его угрозы человеку.

В организации отметили, что особенность этого штамма в том, что он имеет большое количество мутаций. Южноафриканские ученые обнаружили более 30 мутаций в спайковом белке: некоторые имеют повышенную устойчивость к антителам, другие делают вирус заразнее. Ученые пока не знают, насколько изменится поведение коронавируса из‑за этого.

Новый штамм быстро распространился по провинции Гаутенг, где находится крупнейший город ЮАР Йоханнесбург. Министр здравоохранения республики Джо Фахла заявил, что в провинцию часто приезжают и уезжают люди из разных частей страны, поэтому «очевидно, что в следующие несколько дней должно произойти начало роста количества заражений».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Прошлой ночью в Сохо
Истинно британский хоррор от режиссера «Типа крутых легавых»
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить