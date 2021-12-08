ВОЗ: существующие вакцины эффективны против «Омикрон»-варианта

Существующие вакцины от коронавируса способны защитить людей, заразившихся «Омикрон»-вариантом, от тяжелого течения болезни. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, пишет Би-би-си.

«У нас есть высокоэффективные вакцины, которые на данный момент доказали свою эффективность против всех вариантов с точки зрения тяжелых заболеваний и госпитализаций, и нет причин ожидать, что будет иначе [c „Омикроном“]», — сказал он.

Специалист отметил, что, согласно первоначальным данным, заразившись «Омикроном», люди не болеют более тяжело, чем из‑за «Дельты» или других вариантов.

Первое заражение штаммом, изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько — в ЮАР и Израиле. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 55 странах, включая Россию, Великобританию и Германию.

«Омикрон» обладает большим по сравнению с другими известными штаммами числом мутаций в шиповидном S-белке, который коронавирус использует для проникновения в клетку в процессе инфицирования. Это означает, что «Омикрон» потенциально может быть более заразным и лучше обходить защиту вакцин.

Всемирная организация здравоохранения заявляла, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта». Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, эпидемиолог Мария Ван Керкхове рассказала, что, по предварительным данным, «Омикрон» вызывает легкое течение коронавируса.