перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Alfons Morales/Unsplash
Писатель нашел свои книги на Amazon с завышенным в 144 раза ценником и датированные XVII веком 22:55
В Москве вручили премии «Знание» за вклад в просвещение. Две из них получил врач Лео Бокерия 22:45
ВОЗ: существующие вакцины эффективны против «Омикрон»-варианта 21:40
«Открытые студии» «Винзавода» запускают новый сезон. В нем поучаствуют десять молодых художников 21:24
Британия вслед за США и Австралией присоединится к бойкоту Игр в Пекине 21:07
Триумф петербургского El copitas, сериал о гей-активистах в СССР и другие новости дня
20:32 дайджест
Хочет ли Chanel в метавселенную? Самое интересное из интервью генерального директора Бруно Павловски 20:25
«Я в эти санитарные правила не верю»: устроивший стрельбу в МФЦ мужчина признал вину 19:54
В США опубликуют феминистскую версию антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» 19:08
Мерч благотворительных НКО как основа стильного образа: фонд «Нужна помощь» провел фешен-съемку 18:45
Google подал в суд на двоих россиян. Их подозревают в управлении ботнетом, атаковавшим «Яндекс» 18:03
«В гостях у Гордона»/YouTube
«Воспринимаю это как полный ******»: Иван Дорн — о конфликте между Россией и Украиной 18:03
В Госдуму передали почти 260 тыс. подписей за отмену закона об иностранных агентах 18:03
Вышел русский трейлер черно-белой драмы Кеннета Браны «Белфаст» 17:46
Пространства «СПИД.Центра» в Москве и Петербурге могут закрыться из‑за нехватки финансирования 17:07
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие масок по фотографии 16:59
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной 16:38
kievskyyy/Instagram
Тиктокер, который закидал на митинге машину ФСБ снежками, получил 2 года 8 месяцев лишения свободы 16:16
Веганские бургеры и кофе на растительном молоке: бесплатные ланчи от «Депо» и «Еды будущего» 15:55
Захват Афганистана, «Большая глина» и «Кто убил Марка?»: что россияне чаще всего гуглили в 2021 году 15:46
Отключить рекламу

ВОЗ: существующие вакцины эффективны против «Омикрон»-варианта

Семён Гудошников
Сегодня в 21:40

Существующие вакцины от коронавируса способны защитить людей, заразившихся «Омикрон»-вариантом, от тяжелого течения болезни. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, пишет Би-би-си.

«У нас есть высокоэффективные вакцины, которые на данный момент доказали свою эффективность против всех вариантов с точки зрения тяжелых заболеваний и госпитализаций, и нет причин ожидать, что будет иначе [c „Омикроном“]», — сказал он.

Специалист отметил, что, согласно первоначальным данным, заразившись «Омикроном», люди не болеют более тяжело, чем из‑за «Дельты» или других вариантов.

Первое заражение штаммом, изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько — в ЮАР и Израиле. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 55 странах, включая Россию, Великобританию и Германию.

«Омикрон» обладает большим по сравнению с другими известными штаммами числом мутаций в шиповидном S-белке, который коронавирус использует для проникновения в клетку в процессе инфицирования. Это означает, что «Омикрон» потенциально может быть более заразным и лучше обходить защиту вакцин.

Всемирная организация здравоохранения заявляла, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта». Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, эпидемиолог Мария Ван Керкхове рассказала, что, по предварительным данным, «Омикрон» вызывает легкое течение коронавируса.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить