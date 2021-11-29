Главное из нового доклада ВОЗ об «Омикрон»-штамме

Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад для стран-участниц ООН, где рассказала, что известно о новом штамме COVID-19 под названием «Омикрон». «Афиша Daily» выбрала главное из документа.

ВОЗ начинает доклад словами о том, что глобальные риски, связанные с новым вариантом, оцениваются как очень высокие. Организация называет высокой и возможность дальнейшего распространения вируса (сейчас он выявлен в Южной Африке, Израиле, Гонконге, Австралии и ряде европейских стран; данных о заболевших в России нет) — среди причин этого она называет «беспрецедентное количество мутаций», которые могут влиять на способность штамма к более быстрому распространению и его устойчивость к антителам и вакцинам.

Возможность того, что новый вариант может обходить иммунитет, созданный прививкой, названа высокой. Однако организация предполагает, что существующие вакцины все же способны создать «определенный уровень иммунитета» к выявленному штамму. ВОЗ призывает государства наращивать темпы вакцинации — особенно в уязвимых группах.