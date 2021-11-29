Главное из нового доклада ВОЗ об «Омикрон»-штамме

Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад для стран-участниц ООН, где рассказала, что известно о новом штамме COVID-19 под названием «Омикрон». «Афиша Daily» выбрала главное из документа.
ВОЗ начинает доклад словами о том, что глобальные риски, связанные с новым вариантом, оцениваются как очень высокие. Организация называет высокой и возможность дальнейшего распространения вируса (сейчас он выявлен в Южной Африке, Израиле, Гонконге, Австралии и ряде европейских стран; данных о заболевших в России нет) — среди причин этого она называет «беспрецедентное количество мутаций», которые могут влиять на способность штамма к более быстрому распространению и его устойчивость к антителам и вакцинам.
Возможность того, что новый вариант может обходить иммунитет, созданный прививкой, названа высокой. Однако организация предполагает, что существующие вакцины все же способны создать «определенный уровень иммунитета» к выявленному штамму. ВОЗ призывает государства наращивать темпы вакцинации — особенно в уязвимых группах.
Документ описывает предполагаемые последствия вспышек «Омикрона» как тяжелые. Странам предложено создать возможности для раннего предотвращения новых случаев заболевания, отслеживать их возникновение, сообщать о них ВОЗ и делиться клиническими данными.
На данный момент не зафиксирован ни один связанный с «Омикроном» летальный исход, сообщается в докладе. Организация также заявляет, что новый штамм выявляется существующими методами тестирования. Ношение масок, соблюдение дистанции и гигиена рук остаются ключевыми методами борьбы с распространением вируса, сообщает документ.
При этом в документе часто подчеркивается, что на данный момент со штаммом и его свойствами связан большой уровень неопределенности — ученые находятся в процессе его изучения. В докладе сообщается, что результаты исследований новой разновидности вируса будут доступны в течение нескольких недель.
Первое заражение «Омикроном», изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько — в ЮАР. Из‑за большого числа мутаций ВОЗ включила «Омикрон» в список штаммов, вызывающих беспокойство. В центральной провинции ЮАР новый вариант уже вытеснил «Дельта»-штамм и стал доминирующим среди заболевших.
Ряд стран, чтобы предотвратить проникновение «Омикрона», приостановил авиасообщение со странами Африки и Гонконгом. В их числе и Россия — с 28 ноября в страну запрещен въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР и еще восьми южноафриканских государств.