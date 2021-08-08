Скандалы, победы и рекорды: итоги Олимпийских игр в Токио

8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпийский игр. Знамя российской команды нес чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который завоевал золото в весовой категории до 97 килограмм.
Перед началом Игр произошло несколько скандалов с участием сотрудников и участников соревнований, что поставило под вопрос открытие Олимпиады. Так, сначала в отставку подал глава оргкомитета Есиро Мори, на фоне обвинений в сексизме. Позже уволили режиссера открытия Олимпиады Кэнтаро Кобаяси из‑за шутки про холокост, которую он произнес в 1998 году.
Открытие состоялось даже несмотря на то, что накануне 15 человек, связанных с организацией и проведением Олимпиады, заболели COVID-19.
Впервые за более чем вековую историю соревнований изменили официальный девиз. К фразе «быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе».
Во время церемонии открытия прозвучала музыка из японских видеоигр. Оркестровая смесь мелодий из культовых игровых серий стала саундтреком к традиционному Параду наций, в котором шествуют спортсмены из разных стран.
В параде на церемонии открытия приняли участие около 60 российских спортсменов, а знамя страны несли олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и игрок национальной команды по волейболу Максим Михайлов.
Кольца были сделаны из дерева, материалы для которого выросли из семян, привезенных спортсменами других стран на Игры в Токио в 1964 году.
Первую серебряную медаль для сборной России завоевала Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а золотую — Виталина Бацарашкина.
Впервые с 1996 года сборная российских гимнастов завоевала золото в командном многоборье. По золотой медали получили и саблистка София Позднякова с тхэквондистом Максимом Храмцовым. А Евгений Рылов принес первое за 25 лет золото в плавании на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен также установил мировой рекорд, преодолев в заплыве 200 метров за 1 минуту 53,27 секунды.
Несмотря на это ему не разрешили выйти на церемонию награждения в маске с котиком.
Золотую медаль также завоевали рапиристки в командном турнире. В финале россиянки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции со счетом 45:34.
На этом победы победы российских команд не закончились. Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили в смешанном разряде. Это первое золото в истории России среди смешенных пар.
Не обошлось и без скандалов. Так, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую попытались насильно увезти на родину с Олимпийских игр, попросила политического убежища Польше. Позже МОК лишил аккредитации главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича и тренера Артура Шумака. Они были причастны в попытках насильно вывезти Тимановскую на родину.
По итогам Игр сборная России заняла пятое место в медальном зачете — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей. Первое место заняли американцы со счетом 33, 32 и 18, за ними Япония — 27, 14 и 17 и Великобритания — 22, 21 и 22.