Скандалы, победы и рекорды: итоги Олимпийских игр в Токио

8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпийский игр. Знамя российской команды нес чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который завоевал золото в весовой категории до 97 килограмм.

Перед началом Игр произошло несколько скандалов с участием сотрудников и участников соревнований, что поставило под вопрос открытие Олимпиады. Так, сначала в отставку подал глава оргкомитета Есиро Мори, на фоне обвинений в сексизме. Позже уволили режиссера открытия Олимпиады Кэнтаро Кобаяси из‑за шутки про холокост, которую он произнес в 1998 году.

Открытие состоялось даже несмотря на то, что накануне 15 человек, связанных с организацией и проведением Олимпиады, заболели COVID-19.

Впервые за более чем вековую историю соревнований изменили официальный девиз. К фразе «быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе».

Во время церемонии открытия прозвучала музыка из японских видеоигр. Оркестровая смесь мелодий из культовых игровых серий стала саундтреком к традиционному Параду наций, в котором шествуют спортсмены из разных стран.